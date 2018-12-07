- 1/2
- 2/2
انت الان تتابع اتحاد الخليج الثقافي يشارك في "هلا ديسمبر" بمناسبة عيد الجلوس واليوم الوطني البحريني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
شارك اتحاد الخليج الثقافي في مهرجان #هلا_ديسمبر في فندق "ذَا غروف أمواج البحرين" بمملكة البحرين بمناسبة عيد الجلوس والْيَوْمَ الوطني البحريني يوم الخميس الموافق ٦ ديسمبر ٢٠١٨م تحت تشريف ورعاية السفارة السعودية في المنامة.
الجدير بالذكر أن سفير المملكة العربية السعودية بمملكة البحرين سيفتتح مهرجان هلا ديسمبر في تمام الساعة الرابعة عصراً بتواجد ثلة من الفنانين والإعلاميين والأدباء والمثقفين والمصممين العالميين في حضور كثيف من دول الخليج وبمشاركة أبرز نجوم الفن الخليجي، أبرزهم الفنانة حلا الترك.
وقال الأديب والشاعر محمد بن يحيى المحيريق "سفير يام" رئيس مجلس اتحاد الخليج الثقافي إن تواجدهم في هذا المهرجان ما هو إلا استكمالاً لاستراتيجية اتحاد الخليج الثقافي في دول الخليج ومناسباتها الوطنية والاجتماعية والتعبير عن هذه الفرحة الوطنية ومشاركة البحرين الغالية أفراحها الوطنية، وسيشارك في هذا المهرجان من جانب اتحاد الخليج الثقافي الدكتورة ندى بنت علي بن شمس، الدكتورة سهير المهندي، الأديب والمؤلف محمد الفوز، الباحث في الموروث الشعبي مفلح السلاطين، الفنان يونس العسيري، الإعلامي أحمد القنيني رئيس المركز الإعلامي، وعدد من الأعضاء.
اتحاد الخليج الثقافي يشارك في "هلا ديسمبر" بمناسبة عيد الجلوس واليوم الوطني البحرينيبندر آل عوض الخليج 365 2018-12-07
شارك اتحاد الخليج الثقافي في مهرجان #هلا_ديسمبر في فندق "ذَا غروف أمواج البحرين" بمملكة البحرين بمناسبة عيد الجلوس والْيَوْمَ الوطني البحريني يوم الخميس الموافق ٦ ديسمبر ٢٠١٨م تحت تشريف ورعاية السفارة السعودية في المنامة.
الجدير بالذكر أن سفير المملكة العربية السعودية بمملكة البحرين سيفتتح مهرجان هلا ديسمبر في تمام الساعة الرابعة عصراً بتواجد ثلة من الفنانين والإعلاميين والأدباء والمثقفين والمصممين العالميين في حضور كثيف من دول الخليج وبمشاركة أبرز نجوم الفن الخليجي، أبرزهم الفنانة حلا الترك.
وقال الأديب والشاعر محمد بن يحيى المحيريق "سفير يام" رئيس مجلس اتحاد الخليج الثقافي إن تواجدهم في هذا المهرجان ما هو إلا استكمالاً لاستراتيجية اتحاد الخليج الثقافي في دول الخليج ومناسباتها الوطنية والاجتماعية والتعبير عن هذه الفرحة الوطنية ومشاركة البحرين الغالية أفراحها الوطنية، وسيشارك في هذا المهرجان من جانب اتحاد الخليج الثقافي الدكتورة ندى بنت علي بن شمس، الدكتورة سهير المهندي، الأديب والمؤلف محمد الفوز، الباحث في الموروث الشعبي مفلح السلاطين، الفنان يونس العسيري، الإعلامي أحمد القنيني رئيس المركز الإعلامي، وعدد من الأعضاء.
07 ديسمبر 2018 - 29 ربيع الأول 1440
06:44 PM
تحت تشريف ورعاية السفارة السعودية في المنامة.. يوم الخميس ٦ ديسمبر
شارك اتحاد الخليج الثقافي في مهرجان #هلا_ديسمبر في فندق "ذَا غروف أمواج البحرين" بمملكة البحرين بمناسبة عيد الجلوس والْيَوْمَ الوطني البحريني يوم الخميس الموافق ٦ ديسمبر ٢٠١٨م تحت تشريف ورعاية السفارة السعودية في المنامة.
الجدير بالذكر أن سفير المملكة العربية السعودية بمملكة البحرين سيفتتح مهرجان هلا ديسمبر في تمام الساعة الرابعة عصراً بتواجد ثلة من الفنانين والإعلاميين والأدباء والمثقفين والمصممين العالميين في حضور كثيف من دول الخليج وبمشاركة أبرز نجوم الفن الخليجي، أبرزهم الفنانة حلا الترك.
وقال الأديب والشاعر محمد بن يحيى المحيريق "سفير يام" رئيس مجلس اتحاد الخليج الثقافي إن تواجدهم في هذا المهرجان ما هو إلا استكمالاً لاستراتيجية اتحاد الخليج الثقافي في دول الخليج ومناسباتها الوطنية والاجتماعية والتعبير عن هذه الفرحة الوطنية ومشاركة البحرين الغالية أفراحها الوطنية، وسيشارك في هذا المهرجان من جانب اتحاد الخليج الثقافي الدكتورة ندى بنت علي بن شمس، الدكتورة سهير المهندي، الأديب والمؤلف محمد الفوز، الباحث في الموروث الشعبي مفلح السلاطين، الفنان يونس العسيري، الإعلامي أحمد القنيني رئيس المركز الإعلامي، وعدد من الأعضاء.
نشكر كل متابعينا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع الخليج 365 ، اتحاد الخليج الثقافي يشارك في "هلا ديسمبر" بمناسبة عيد الجلوس واليوم الوطني البحريني ، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.
المصدر : الخليج 365
شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الخليج الثقافي يشارك في "هلا ديسمبر" بمناسبة عيد الجلوس واليوم الوطني البحريني على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة صحيفة سبق اﻹلكترونية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي صحيفة سبق اﻹلكترونية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .