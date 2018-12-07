اتحاد الخليج الثقافي يشارك في "هلا ديسمبر" بمناسبة عيد الجلوس واليوم الوطني البحريني

محمد بن مسعود - الدمام - تحت تشريف ورعاية السفارة السعودية في المنامة.. يوم الخميس ٦ ديسمبر

شارك اتحاد الخليج الثقافي في مهرجان #هلا_ديسمبر في فندق "ذَا غروف أمواج البحرين" بمملكة البحرين بمناسبة عيد الجلوس والْيَوْمَ الوطني البحريني يوم الخميس الموافق ٦ ديسمبر ٢٠١٨م تحت تشريف ورعاية السفارة السعودية في المنامة.

الجدير بالذكر أن سفير المملكة العربية السعودية بمملكة البحرين سيفتتح مهرجان هلا ديسمبر في تمام الساعة الرابعة عصراً بتواجد ثلة من الفنانين والإعلاميين والأدباء والمثقفين والمصممين العالميين في حضور كثيف من دول الخليج وبمشاركة أبرز نجوم الفن الخليجي، أبرزهم الفنانة حلا الترك.

وقال الأديب والشاعر محمد بن يحيى المحيريق "سفير يام" رئيس مجلس اتحاد الخليج الثقافي إن تواجدهم في هذا المهرجان ما هو إلا استكمالاً لاستراتيجية اتحاد الخليج الثقافي في دول الخليج ومناسباتها الوطنية والاجتماعية والتعبير عن هذه الفرحة الوطنية ومشاركة البحرين الغالية أفراحها الوطنية، وسيشارك في هذا المهرجان من جانب اتحاد الخليج الثقافي الدكتورة ندى بنت علي بن شمس، الدكتورة سهير المهندي، الأديب والمؤلف محمد الفوز، الباحث في الموروث الشعبي مفلح السلاطين، الفنان يونس العسيري، الإعلامي أحمد القنيني رئيس المركز الإعلامي، وعدد من الأعضاء.