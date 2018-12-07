السعودية اليوم / إعادة فتح موانئ تصدير النفط بشرق ليبيا

عام / إعادة فتح موانئ تصدير النفط بشرق ليبيا

طرابلس 29 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 07 ديسمبر 2018 م واس

أعلن مصدر أمني في ميناء النفط الليبي اليوم، إعادة فتح موانئ التصدير شرق ليبيا، بعد إغلاقها في وقت سابق بسبب الأحوال الجوية.

وذكر رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في وقت سابق، أن جميع موانئ تصدير النفط في ليبيا أغلقت بسبب تقلبات حالة الطقس .

// انتهى //

19:41ت م

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طرابلس 29 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 07 ديسمبر 2018 م واسأعلن مصدر أمني في ميناء النفط الليبي اليوم، إعادة فتح موانئ التصدير شرق ليبيا، بعد إغلاقها في وقت سابق بسبب الأحوال الجوية.وذكر رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في وقت سابق، أن جميع موانئ تصدير النفط في ليبيا أغلقت بسبب تقلبات حالة الطقس .// انتهى //19:41ت م0182

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