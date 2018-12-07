ذكرى البيعة / الشيخ المعيقلي: ذكرى البيعة تأتي ونحن ننعم في بلادنا بالأمن والأمان والتقدم والازدهار

المدينة المنورة 29 ربيع الأول 1440هـ الموافق 7 ديسمبر 2018م واس

رفع فضيلة المدير العام لفرع وزارة الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة المنورة الشيخ قيس بن عبدالحميد المعيقلي التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بمناسبة ذكرى البيعة الرابعة لتوليه - أيده الله - مقاليد الحكم في هذه البلاد المباركة .

وأكد الشيخ المعيقلي في تصريح لوكالة الأنباء

وقال مدير فرع وزارة الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة إننا نعيش في عهد خادم الحرمين الشريفين وولي العهد أيدهما الله عهدٍ تتواصل به مسيرة الإنجازات والإصلاح والبناء بكل فخر واعتزاز في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية ورغد العيش والأمن والأمان، داعيا الله أن يحفظ بلادنا وعلمائنا وولاة أمرنا ويديم علينا نعمتي الأمن والأمان في ظل حكومتنا الرشيدة بقيادة ولي أمرنا الملك الصالح خادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الامير

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19:11ت م

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المدينة المنورة 29 ربيع الأول 1440هـ الموافق 7 ديسمبر 2018م واسرفع فضيلة المدير العام لفرع وزارة الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة المنورة الشيخ قيس بن عبدالحميد المعيقلي التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بمناسبة ذكرى البيعة الرابعة لتوليه - أيده الله - مقاليد الحكم في هذه البلاد المباركة .وأكد الشيخ المعيقلي في تصريح لوكالة الأنباء السعودية أن هذه الذكرى الرابعة تأتي ونحن ننعم في بلادنا بالأمن والأمان والتقدم والازدهار بفضل الله عز وجل أولا ثم التلاحم والترابط بين كافة أطياف الشعب الوفي الأصيل والقيادة الرشيدة ، كما تأتي هذه المناسبة الغالية في ظل رؤى مستقبلية وحكيمة يتطلع فيها الشعب السعودي الأصيل إلى مستقبل مشرق وواعد يلبي كافة احتياجاته خلف قائد الحزم والعزم الملك الصالح خادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - .وقال مدير فرع وزارة الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة إننا نعيش في عهد خادم الحرمين الشريفين وولي العهد أيدهما الله عهدٍ تتواصل به مسيرة الإنجازات والإصلاح والبناء بكل فخر واعتزاز في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية ورغد العيش والأمن والأمان، داعيا الله أن يحفظ بلادنا وعلمائنا وولاة أمرنا ويديم علينا نعمتي الأمن والأمان في ظل حكومتنا الرشيدة بقيادة ولي أمرنا الملك الصالح خادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد - يحفظهما الله - .// انتهى //19:11ت م0174

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