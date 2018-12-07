سياسي / إصابة عشرات الفلسطينيين بالرصاص الحي وآخرين بالإختناق خلال مشاركتهم في مسيرات سلمية في قطاع غزة

غزة 29 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 07 ديسمبر 2018 م واسأصيب عشرات الفلسطينيين بالرصاص الحي، أحدهم بحالة حرجة، وآخرون باللإختناق اليوم، إثر قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي لمسيرات العودة السلمية شرق قطاع غزة.وقالت مصادر طبية في غزة إن قوات الاحتلال الاسرائيلية أطلقت الرصاص الحي والمعدني المغلّف بالمطاط والغاز المسيّل للدموع صوب الفلسطينيين على مقربة من السياج الفاصل شرق القطاع، مما أدى لإصابة 33 فلسطينيًا بجروح، أحدهم وصفت جروحه بالحرجة، وآخرين بالاختناق، تمّ علاجهم ميدانياً.// انتهى //19:07ت م0172