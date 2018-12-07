اقتصادي / الأسهم الأمريكية تستهل التعاملات على انخفاض بتاثير بيانات الوظائف الامريكية
نيويورك 29 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 07 ديسمبر 2018 م واس
استهلت الاسهم الامريكية التعاملات على تراجع قليل عند الفتح لليوم الجمعة بعد تقرير للوظائف في الولايات المتحدة قلص التوقعات لوتيرة سريعة لزيادات أسعار الفائدة في المستقبل، لكنه لم يكن كافيا لتبديد المخاوف من تباطؤ اقتصادي.
وافتتح المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت منخفضا 28.85 نقطة، أو 0.12 بالمئة، إلى 24918.82 نقطة بينما نزل المؤشر ستاندر آند بورز500 الأوسع نطاقا 4.69 نقطة، أو 0.17 بالمئة، إلى 2691.26 نقطة ، وتراجع المؤشر ناسداك المجمع 24.77 نقطة، أو 0.34 بالمئة، إلى 7163.49 نقطة.
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