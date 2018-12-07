 ذكرى البيعة / منسوبو غرفة الطائف: ذكرى البيعة فرصة ليعبر فيها الشعب عن مدى تلاحمه مع القيادة/ إضافة أولى واخيرة

الطائف 29 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 07 ديسمبر 2018 م واسنوّه أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالطائف بالنهضة والتنمية التي يعيشها الوطن في الوقت الحالي، مؤكدين أن الحديث عنها واستعراضها ونحن نشهد مناسبة مهمة تتمثل في ذكرى البيعة الرابعة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، معربين عن بالغ سعادتهم وفخرهم بهذه المناسبة, التي تحل علينا في وقت اثبتت فيه المملكة حضورها المهم, إقليمياً وعالمياً على جميع الأصعدة, استناداً إلى سياسة وقيادة حكيمة قادرة على تجاوز الصعاب بثبات، مشيرين إلى أهمية هذه المناسبة ليعبر فيها الشعب عن مدى تلاحمه مع القيادة.وأعرب رئيس مجلس الغرف السعودية رئيس غرفة الطائف الدكتور سامي بن عبدالله العبيدي عن تهانيه وتبريكاته بمناسبة الذكرى الرابعة لتولي خادم الحرمين الشريفين – رعاه الله - مقاليد الحكم في البلاد. مؤكداً أن ما قدمه لشعبه ووطنه - أيده الله - يستحق الثناء من جميع أفراد المجتمع، لاسيما وقد عمل - وفقه الله - على إحداث نقلة تنموية نوعية على جميع المستويات، ووفق المتغيرات التي يشهدها العالم بأسره اقتصادياً وسياسياً وثقافياً، مواصلاً في هذا الشأن ما دأبت عليه منذ تأسيسها، والدفع بدعائم التقدم والازدهار على أسس راسخة متينة جعلت من المملكة مثالاً ونموذجاً في الإنجاز بما حققته من نهضة تنموية واصلاحات اقتصادية وتحولات حضارية.وأشار العبيدي إلى أن فترة عهد خادم الحرمين الشريفين تعد من المراحل المضيئة والسنوات المشرقة حيث حفلت بالخير والعطاء والازدهار والتنمية، مؤكدا أن ما يميزها الحراك الاقتصادي الذي بلغ غاية الازدهار في عهده على ضوء ما تضمنته رؤية المملكة2030 من مشاريع وبرامج طموحة، مستشهداً بالأداء الاقتصادي وما تحقق من تحفيز واستدامة مالية، من خلال إطلاق العديد من المبادرات التي تستهدف تنمية الأنشطة الاقتصادية خاصة في القطاعات غير النفطية..من جهته قال نائب رئيس غرفة الطائف المهندس أنور سيحان الزهراني أن ذكرى البيعة مناسبة سعيدة تمر على هذه البلاد المباركة, وهي تعيش في أوج قوتها, وخاصة الاقتصادية, التي لم تتأثر ولله الحمد بأية عوامل, مشيرا أن مبادرات دعم القطاع الخاص في السنوات الأخيرة, وإشراكه كانت رؤية اقتصادية حكيمة, إذ زادت من الحراك الاقتصادي, وقوته .من جهته عبر نائب رئيس غرفة الطائف بندر السعيدي عن سعادته باسمه واسم منسوبي القطاع الخاص بالمملكة, والطائف خاصة بذكرى البيعة الرابعة, مشيرا أن أمن وأمان هذه البلاد من عهد مؤسسها, وحتى هذا العهد الزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين, وسمو ولي عهده, كانت دافعا لخلق بيئة استثماري جاذبة, منوها بوجود الفرص الاستثمارية الكبيرة في هذه البلاد .بدوره عضو مجلس إدارة غرفة الطائف وممثل الغرفة عبدالعظيم تركستاني, قال أن ذكرى البيعة الرابعة لخادم الحرمين الشريفين تشكل مناسبة مهمة, يجدد ويعبر فيها الشعب السعودي بكافة أطيافه عن حبهم وتماسكهم مع قيادتهم, والتي أثبتوها الفترة الماضية, وأنهم لا يتنازلون, ولا يرضون بأي شيء يمس قيادتهم بأي شيء, وذكرى البيعة ستؤكد للعالم أجمع مدى تماسك هذا الشعب مع قيادته .// يتبع //18:53ت م0166

ذكرى البيعة / منسوبو غرفة الطائف: ذكرى البيعة فرصة ليعبر فيها الشعب عن مدى تلاحمه مع القيادة/ إضافة أولى واخيرة

ووصف عضو مجلس إدارة غرفة الطائف خالد عيد السواط فترة تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله - مقاليد الحكم تشكل مرحلة هامة في تاريخ المملكة حيث أصدر العديد من القرارات الهامة والمحفزة تجاه مختلف القضايا التي تهم المواطنين, مع كل أمنياتنا أن يديم الله على هذه البلاد حكامها, وقادتها, الذين يعملون دائما في خدة ورفاهية شعبهم العظيم شعب المملكة العربية السعودية .

من جانبه قال عضو مجلس إدارة غرفة الطائف عبدالرحمن بندر الغامدي قال أن السعودية العظمى بلد يؤكد دائما مكانته العالمية, وحضوره في مختلف المجالات, والأصعدة, وتأتي ذكرى البيعة الرابعة كمناسبة سعيدة لنعبر فيها, نحن وكافة أطياف المجتمع السعودي, عن امتناننا, وتقديرنا لهذه القيادة الحكيمة, والشابة ممثلة في سمو سيدي ولي العهد حفظه الله .

ورفع عضو مجلس إدارة غرفة الطائف علي الدوسري تهنئته لخادم الحرمين الشريفين باسمه, وباسم كافة رجال أعمال الطائف بمناسبة ذكرى البيعة الرابعة لتولي الملك سلمان مقاليد الحكم, مشيدا بما تعزز من علاقة قوية ومتينة بين الشعب والقيادة, وراجيا من المولى عز وجل دوام نعمة هذه البلاد تحت قيادة واعية وحكيمة .

من جهته عبر عضو مجلس إدارة غرفة الطائف فهد القثامي عن سعادته وفخره كذلك بمناسبة ذكرى البيعة الرابعة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – أيده الله _, منوها بما تحظى به هذه البلاد في عهد قيادة الحزم والعزم من مكانة سياسية واقتصادية, وفي مختلف المجالات, والأنشطة .

وأكد عضو مجلس إدارة غرفة الطائف المهندس كامل أحمد الطبش أن المملكة باتت بفضل من الله العلي القدير ثم بفضل قيادة خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - تمثل نموذجاً للتنمية والتطور الحضاري، إلى جانب ما تحقق من إنجازات شملت كل ركن من أركان المملكة وكافة القطاعات بوجه عام، وقطاع الأعمال بوجه خاص الذي حظي باهتمام ورعاية خادم الحرمين الشريفين.

وقال عضو مجلس إدارة غرفة الطائف مشعل فلاح العتيبي " أن ذكرى بيعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان – أيده الله – لا تقف عند مكتسبات أو إنجازات أو ما غير ذلك, إنها مناسبة ستعكس للجميع مدى متانة العلاقة بين الشعب السعودي, وقيادته, وهي حالة فريدة صنعت بين شعب المملكة الذي وصفه سمو ولي العهد بالشعب الجبار والعظيم, وبين قيادة هذه البلاد منذ عهد مؤسسها الملك عبدالعزيز يرحمه الله, وحتى عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود– حفظه الله – .

ولفت عضو مجلس إدارة غرفة الطائف هشبل بن تركي الانتباه إلى أن ذكرى البيعة للملك المفدى مناسبة هامة نعبر فيها عن حبنا وأمتنانا لهذه القيادة الحكيمة, وهذا البلد الآمن بإذن الله, داعيا المولى عز وجل أن يديم على هذه البلاد أمنها واستقراراها, وأن يحفظ ولاة أمرها, ويحفظ سائر بلاد المسلمين .

كما اكد عضو مجلس إدارة غرفة الطائف هيثم قاضي انها مناسبة غالية, مناسبة ذكرى البيعة الرابعة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – مقاليد الحكم في السعودية, مشيرا أن ما تحقق خلال هذه الفترة الوجيزة من تطورات, وتغييرات إيجابية على كافة الأصعدة, تجعلنا نحتفل مع هذه القيادة بهذه الذكرى, مع كل أمنياتنا له بدوام التوفيق والنجاح دائما.

وختم أمين عام عرفة الطائف دسمان الفقيه أن فترة الأربعة أعوام الماضية من مبايعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز –حفظه الله- شهدت خطوات تطويرية شاملة لبرامج التنمية في مختلف مناطق المملكة ليعم نفعها شرائح المجتمع كافة، فضلاً عن تطوير الأنظمة وتحديث أجهزة ومؤسسات الدولة ..

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