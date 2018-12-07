شكرا لقرائتكم ضبط 201 ألف علبة دواء مخالفة في جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - ضبطت الفرق التفتيشية لوزارة التجارة والاستثمار، خلال جولاتها على المحال التجارية في جدة، 201 ألف علبة دواء تحمل ادعاءات طبية ومنتجات مخالفة لنظام مكافحة الغش التجاري وغير مطابقة للمواصفات.

وأكدت وزارة التجارة أنها استدعت 4 منشآت مخالفة لإكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

ويوم أمس ضبطت التجارة خلال جولاتها الرقابية مستودعًا في بريدة تستغله عمالة مخالفة بتخزين محولات كهربائية غير مطابقة للمواصفات والمقاييس، وصادرت 1029 قطعة.

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