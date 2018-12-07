شكرا لقرائتكم السفارة لدى فرنسا تحذر المواطنين: لا تغادروا سكنكم غدًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أهابت سفارة المملكة العربية السعودية لدى فرنسا المواطنين السعوديين في فرنسا من مقيمين وزائرين باتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر غدًا السبت الموافق 8 ديسمبر 2018 وملازمة مقار سكنهم وعدم مغادرتها إلا في الحالات الطارئة، وكذلك تجنب الذهاب إلى مناطق الاحتجاجات في كافة المدن الفرنسية.

ودعت السفارة المواطنين السعوديين في باريس للتواصل معها في الحالات الطارئة على الأرقام التالية:

0033673656324 / 0033626238195.

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