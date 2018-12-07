شكرا لقرائتكم النمر يرد على نصيحة غريبة وُجهت لشخص يعاني من وسواس قهري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - رد استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، على نصيحة غريبة وجهها شخص إلى رجل يعاني من وسواس قهري.
وقال مريض بالوسواس القهري: إن نصيحة أحد الأشخاص بوضع زيت زيتون مع زنجبيل ودهن شعره ووضع طربوشين لمدة ست ساعات وأن يبقي الرأس دافئًا لمدة 24 ساعة، متسائلًا: هل هذا به خطورة لو طبقها؟
وعلق النمر: “نعم فيه خطورة؛ لأن حالتك ستزداد سوءًا.. راجع أقرب مركز حكومي فيه عيادة نفسية”.
وتابع النمر ردًّا على سؤال آخر: هل الحجامة تفيد المريض بعد حدوث جلطة مباشرة؟ بقوله: “لا تنفعه وقد تضره لأنه على عدة مسيلات للدم مما يتسبب بفقدان كمية كبيرة من الدم”.
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