السعودية اليوم / مفوضية الأمم المتحدة للاجئين تنقل 133 لاجئ من ليبيا إلى النيجر

طرابلس 29 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 07 ديسمبر 2018 م واسأعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم، نقل 133 لاجئاً من ليبيا بالتنسيق مع وزارة الداخلية الليبية إلى النيجر بعد استضافتهم في مركز التجمع والمغادرة بطرابلس، والذي افتتح رسمياً يوم الثلاثاء الماضي.وأوضح المفوض السامي فيليبو غراندي أن افتتاح المركز في ظل الظروف الصعبة، يعني إمكانية إنقاذ الأرواح حيث سيوفر الحماية العاجلة والأمان للاجئين من الفئات الأشد ضعفاً والمحتاجين إلى النقل العاجل إلى خارج ليبيا، وهو يقدم بديلاً عن احتجاز مئات من اللاجئين الموجودين في ليبيا حالياً.ويقدر عدد اللاجئين والمهاجرين الموجودين في مراكز الإيواء في أرجاء ليبيا بنحو 4,900 شخص، منهم 3,600 في حاجة إلى الحماية الدولية.// انتهى //18:26ت م0163