السعودية اليوم / القوات الإسرائيلية تقمع مسيرة كفر قدوم الأسبوعية وتصيب العديد بالاختناق

عام / القوات الإسرائيلية تقمع مسيرة كفر قدوم الأسبوعية وتصيب العديد بالاختناق
قلقيلية 29 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 07 ديسمبر 2018 م واس
قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم مسيرة قرية كفر قدوم، شرق محافظة قلقيلية، السلمية الأسبوعية المناهضة للاستيطان، مما أدى لإصابة عدد من الفلسطينيين بالإختناق.
وقال منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي إن قوات الاحتلال استخدمت الرصاص الحي فور انطلاق المسيرة، بينما اعتلى عدد من الجنود أسطح منازل الفلسطينيين، وأطلقوا الرصاص صوب المشاركين في المسيرة، قنابل الغاز السام المسيل للدموع، مما أدى لإصابة عدد منهم بالاختناق.
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18:24ت م
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