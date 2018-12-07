السعودية اليوم / فرع العمل بالرياض يطلق نظام التفتيش المؤسسي التجريبي "تمام"

الرياض 29 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 07 ديسمبر 2018 م واسنفذ مكتب عمل الرياض التابع لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، عددًا من الحملات التفتيشية المفاجئة في العاصمة، تزامناً مع بدء تطبيق النظام التفتيش المؤسسي، «تمام»، الذي أطلقته الوزارة، بغية تطوير إجراءات التفتيش، وتحسين الجودة، وتعزيز التعاون بين إدارة التفتيش وأصحاب العمل و للوقوف مع المفتش في الميدان لتطبيق البرنامج وتذليل العقبات التي تواجه المفتش الميداني.وقاد فرق الحملات الميدانية وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل الاستاذ سطام الحربي ومساعد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لقطاع العمل بمنطقة الرياض الاستاذ احمد المطوع الذي أوضح أن البرنامج يخدم المفتش الميداني ويسهل الإجراءات المتخذة فيما يخص التفتيش والتعاون بين إدارات التفتيش بالوزارة وبين الجهات ذات العلاقة وأصحاب العمل.وبين أن هذا النظام يعمل على توثيق جميع أنواع الزيارات الدورية الشاملة على المنشأت والزيارات التتبعية التي تكون لمتابعة العمليات السابقة للتأكد من إزالة المخالفات التي يتم ضبطها إضافة إلى الزيارات التي تتم للتأكد من اشتراطات معينة أو للتأكد بالتزام المنشأت بالقرارات الوزارية وأيضاً الزيارات بشأن التأكد من اشتراطات السلامة والصحة المهنية وتوفير الشروط لبيئة عمل أمنة، كما وضح المطوع بأنه تم تنفيذ دورات خاصة بنظام ( تمام ) للمفتشين والمفتشات لإجادة التعامل به.من جهة أخرى نفذت مكاتب العمل التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض وبالتعاون مع الجهات الحكومية الشريكة خلال الأسبوع الحالي عدداً من الحملات التفتيشية في العاصمة الرياض وفي محافظات المنطقة؛ شقراء والخرج والافلاج ووادي الدواسر والزلفي والغاط والمجمعة والمزاحمية إضافة للدوادمي والسليل وعفيف والقويعية وحوطة بني تميم وسدير، على المنشأت التجارية بمختلف أنشطتها للتأكد من التزام أصحاب العمل بالضوابط التي أقرتها الوزارة، وأسفرت هذه الحملات عن تحرير عدد(8) مخالفة و إنذار ( 110) منشأة وزيارة عدد (2180)// انتهى //18:17ت م0155