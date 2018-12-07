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شكرا لقرائتكم تقرير استقصائي صادم.. الحوثيون يعذبون الأبرياء بالأحماض وتحطيم الوجه! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - بثت الوكالة الأمريكية الأسوشيتد برس، تقريرًا استقصائيًّا يدين ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بارتكابها جرائم تعذيب ضد أكثر من 1000 مواطن يمني.
واستخدمت الميليشيات الحوثية ضد الأبرياء من اليمنيين أساليب مختلفة من التعذيب بسبب مخالفتهم لتوجهاتهم، حيث استخدمت الميليشيات حمض الأسيد وتحطيم الوجه بالضرب بالهراوات والتعليق بالسلاسل من معاصمهم وأعضائهم التناسلية.
وكشف لقاءات الوكالة الأمريكية مع المعذبين أن سجون الميليشيات الحوثية ممتلئة بالأبرياء المعذبين.
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