شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة في باريس تنصح المواطنين بملازمة مقار سكنهم.. غداً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (باريس)

أوصت سفارة المملكة لدى فرنسا المواطنين السعوديين في العاصمة الفرنسية باريس من مقيمين وزائرين، إلى اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر وملازمة مقار سكنهم غداً (السبت)، وعدم مغاردرتها إلا في الأحوال الطارئة، وتجنب الذهاب إلى مناطق الاحتجاجات في كافة المدن الفرنسية، داعية إلى التواصل معها في حالات الطوارئ عبر الأرقام التالية 0033673656324 - 0033626238195.

وكانت السلطات الفرنسية قد أعلنت أنه سيتم نشر 89 ألفا من رجال الأمن في أنحاء البلاد، إضافة إلى عربات مدرعة في الشوارع، في ظل الدعوة إلى مظاهرات جديدة في باريس دعت إليها حركة «السترات الصفراء» غداً (السبت).