شكرا لقرائتكم خبر عن تصادم يصرع ويصيب 13 على طريق العلا - الوجه والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبد الهادي الصويان (المدينة المنورة) ‪@sawaian

لقي 8 مواطنين مصرعهم فيما أصيب 5 آخرين إثر تصادم مُروِّع ظهر اليوم (الجمعة) عند الكيلو 50 بطريق العلا - الوجه.

ووفقاً لمصادر "الخليج 365"، فإن الحادث وقع نتيجة تصادم مركبتين تستقلهما أسرتين وجهاً لوجه.

وقد باشرت الحادث الفرق الأسعافية التي تولت عملية فرز الحالات، حيث تبين وفاة 7 أشخاص في الموقع وإصابة 6 آخرين جرى نقلهم إلى مستشفى الأمير عبد المحسن بالعلا، حيث توفيت مسنة قبيل وصولها إلى المستشفى، فيما أُدخل بقية المصابين إلى الطؤارئ، حيث وُصفت إصاباتهم بالخطيرة.

وباشرت الحادث إلى جانب الهلال الأحمر فرق من الدفاع المدني والمرور.

"الخليج 365" تواصلت مع المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بالمدينة المنورة خالد السهلي عدة مرات لمعرفة تفاصيل أوسع عن الحادث، إلا أنه تعذر الرد.