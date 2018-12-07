شكرا لقرائتكم خبر عن 5 برامج لدبلومات خدمة المجتمع بجامعة بيشة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله آل قمشة (بيشة)

أعلنت عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة بيشة عن فتح باب التسجيل في 5 برامج للدبلومات التطبيقية للطلاب فقط، وذلك خلال المدة من 2-16 ربيع الثاني 1440هـ، عن طريق مراجعة كلية المجتمع في محافظتي بيشة والنماص.

وقالت العمادة إن البرامج المتاحة هي: دبلوم برمجة تطبيقية ومدته سنة دراسية، دبلوم برمجة أنظمة المعلومات ومدته سنتان دراسيتان، دبلوم الإدارة المكتبية لمدة سنة دراسية، دبلوم المحاسبة التجارية الآلية لمدة سنة دراسية، دبلوم المحاسبة الحكومية التجارية لمدة سنة، مؤكدة على أن جميع هذه البرامج مصنفة ومعتمدة من قبل وزارة الخدمة المدنية.

وأوضحت بأن الدراسة ستكون مسائية من الساعة 4 عصراً وحتى 10 مساءً بقاعات ومعامل كلية المجتمع في بيشة والنماص وبنظامي التعليم التقليدي والتعليم الإلكتروني المدمج، مشيرة إلى أنه يقوم على تقديم البرامج نخبة مميزة من أعضاء هيئة التدريس ممن يحملون شهادات الدكتوراه في مجال الأعمال والمال والحاسب الآلي.

وأفادت العمادة أنه يشترط للقبول في البرامج أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو يحمل إقامة نظامية، وأن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية (عامة، معهد علمي، تحفيظ قرآن، تجاري) كحد أدنى، بالإضافة إلى تسديد رسوم التسجيل في حساب عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر، مبينة أنه يمكن الاستفسار عن البرامج من خلال التواصل عبر الهاتف: 0176238275.