شكرا لقرائتكم خبر أمير مكة يستعرض الخطط المستقبلية لجوازات المنطقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - جدة

استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، في مقر الإمارة بجدة، مدير جوازات المنطقة المعين حديثا العميد عابد الحارثي.

وهنأ الأمير خالد الفيصل، العميد الحارثي بمناسبة تعيينه، متمنيا له التوفيق في المهام الموكلة إليه، كما استعرض الخطط المستقبلية لجوازات المنطقة.

من جهته عبر العميد الحارثي عن شكره وتقديره لأمير منطقة مكة المكرمة، مؤكدا أن كلماته ستكون حافزا له لبذل مزيد من الجهود بما يحقق التطلعات.