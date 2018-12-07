شكرا لقرائتكم خبر إصدار 1,7 مليون تأشيرة عمرة في 13 أسبوعا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

سجلت الإحصاءات التراكمية حتى الأسبوع الـ 13 في مؤشر العمرة الأسبوعي، وصول عدد تأشيرات العمرة إلى 1,723,749 تأشيرة حتى 28 ربيع الأول الحالي، وبلغ مجموع القادمين إلى المملكة 1,348,161 معتمرا، في حين أن عدد المعتمرين الموجودين داخل المملكة 318,210، منهم 224,095 في مكة المكرمة، بينما يتواجد 94,115 في المدينة المنورة، فيما سجلت مغادرة 1,029,951 معتمرا بعد أن أدوا العمرة والزيارة.

جاء ذلك بحسب مؤشر العمرة الأسبوعي الذي أطلقته وزارة الحج والعمرة مع مطلع العام الهجري الحالي، والذي أكمل شهره الثالث ويقيس أربعة جوانب رئيسة، تتمثل في عرض أعداد تأشيرات العمرة الصادرة، وإجمالي أعداد المعتمرين القادمين إلى المملكة عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، وأعدادهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة، إضافة إلى أعداد المعتمرين المغادرين بعد أداء مناسك العمرة.

يذكر أن عدد الموظفين السعوديين في شركات ومؤسسات العمرة 8,899 موظفا، منهم 7,432 من الذكور، و1,467 من الإناث.

وصول المعتمرين:

1,234,350 عبر المنافذ الجوية

113,776 معمرا عبر المنافذ البرية

35 عبر المنافذ البحرية

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