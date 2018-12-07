السعودية اليوم / وزير التنمية والاستثمار التونسي يلتقي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس

عام / وزير التنمية والاستثمار التونسي يلتقي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس

تونس 29 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 07 ديسمبر 2018 م واس

التقى معالي وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي التونسي زياد العذاري اليوم، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس محمد بن محمود العلي.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل دعمها وتعزيزها.

// انتهى //

16:40ت م

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تونس 29 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 07 ديسمبر 2018 م واسالتقى معالي وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي التونسي زياد العذاري اليوم، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس محمد بن محمود العلي.وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل دعمها وتعزيزها.// انتهى //16:40ت م0140

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