السعودية اليوم / اهتمامات الصحف الفلسطينية

رام الله 29 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 07 ديسمبر 2018 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم خبر اعتماد الجمعية العامة لمشروع قرار ايرلندي يدعو لتحقيق حل للقضية الفلسطينية استنادًا للقرارات الأممية ذات الصلة.وأشارت صحف الجمعة إلى ترحيب الرئاســة الفلسطينية برفض الجمعيــة العامة للأمم المتحدة، مشروع القرار الأميركي لإدانة النضال الوطني الفلسطيني.وسلطت صحف الصباح الفلسطيني الضوء على اقوال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات إن الإدارة الأميركية وبعد مرور عام كامل على إعلانها القدس عاصمة لدولة الاحتلال وكل ما قامت به من ممارسات واجراءات أحادية مخالفة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، لم تؤسس لالتزام عبر تبنيها لرؤية نتنياهو للحل، والذي يطرحها منذ سنوات بعزل حل الدولتين وتشريع الاستيطان.// انتهى //16:40ت م0139