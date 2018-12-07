ذكرى البيعة / رئيس هيئة الأمر بالمعروف بالمدينة المنورة: المملكة تعيش ذكرى بيعة لملك منح وطنه خيراً ونماءً وإنجازاً وعطاءً

المدينة المنورة 29 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 07 ديسمبر 2018 م واس

أكد مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة المدينة المنورة سلطان بن محمد المطوع, أن المملكة تعيش هذه الأيام ذكرى البيعة الرابعة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - ، واصفاً إيها بالذكرى المفعمةً بالخير والنماء والإنجاز والعطاء, في ظل قيادةٍ رشيدة حازمةٍ عادله، يساندها شعب نبيل يلتف حولها, لتسير بالوطن نحو الازدهار والرقُي.

وأشار إلى الاهتمام بشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في ظل قيادتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - ، الذي يسير على خُطى والده المؤسس وأبناؤه البرره - رحمهم الله -، مستشهداً بـ "المؤتمر الوطني لمنهج السلف الصالح في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ودور المملكة العربية

// انتهى //

16:40ت م

0137



المدينة المنورة 29 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 07 ديسمبر 2018 م واسأكد مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة المدينة المنورة سلطان بن محمد المطوع, أن المملكة تعيش هذه الأيام ذكرى البيعة الرابعة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - ، واصفاً إيها بالذكرى المفعمةً بالخير والنماء والإنجاز والعطاء, في ظل قيادةٍ رشيدة حازمةٍ عادله، يساندها شعب نبيل يلتف حولها, لتسير بالوطن نحو الازدهار والرقُي.وأشار إلى الاهتمام بشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في ظل قيادتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - ، الذي يسير على خُطى والده المؤسس وأبناؤه البرره - رحمهم الله -، مستشهداً بـ "المؤتمر الوطني لمنهج السلف الصالح في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ودور المملكة العربية السعودية في تعزيزه"، الذي اختتم مؤخراً وحظي بدعم القيادة الرشيدة ومشاركة علماء وباحثين ومختصين، وتمخض عن توصيات ستكون نقطة تحول على مستوى العمل الوعظي والإرشادي الديني، وبما يرتقي لمكانة المملكة إقليمياً وعالمياً.// انتهى //16:40ت م0137

شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى البيعة / رئيس هيئة الأمر بالمعروف بالمدينة المنورة: المملكة تعيش ذكرى بيعة لملك منح وطنه خيراً ونماءً وإنجازاً وعطاءً على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة وكالة الانباء السعودية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي وكالة الانباء السعودية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .