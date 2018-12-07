السعودية اليوم / رئيس المحكمة الدستورية العليا الباكستانية يلتقي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان

عام / رئيس المحكمة الدستورية العليا الباكستانية يلتقي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان

إسلام آباد 29 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 07 ديسمبر 2018 م واس

التقى معالي رئيس المحكمة الدستورية العليا الباكستانية القاضي ثاقب نثار اليوم، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية باكستان نواف بن سعيد المالكي بمقر المحكمة في إسلام آباد.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات.

// انتهى //

16:37ت م

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إسلام آباد 29 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 07 ديسمبر 2018 م واسالتقى معالي رئيس المحكمة الدستورية العليا الباكستانية القاضي ثاقب نثار اليوم، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية باكستان نواف بن سعيد المالكي بمقر المحكمة في إسلام آباد.وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات.// انتهى //16:37ت م0135

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