ذكرى البيعة / مدير وزارة النقل بالمدينة المنورة : في هذا العهد الزاهر تشهد المملكة نقلة تنموية

المدينة المنورة 29 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 07 ديسمبر 2018 م واس

رفع مدير فرع وزارة النقل بمنطقة المدينة المنورة المهندس ماجد سعد الحربي التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بمناسبة الذكرى الرابعة للبيعة وتوليه مقاليد الحكم في البلاد, سائلاً الله تعالى أن يديم على بلادنا أمنها ورخاءها.

وأكد في تصريح لوكالة الأنباء

ودعا الحربي المولى القدير، أن يحفظ على بلادنا أمنها واستقرارها تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - وأن يجزيه خير الجزاء نظير جهوده لخير الوطن وخدمة الإسلام والمسلمين في أرجاء المعمورة.

// انتهى //

16:34ت م

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المدينة المنورة 29 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 07 ديسمبر 2018 م واسرفع مدير فرع وزارة النقل بمنطقة المدينة المنورة المهندس ماجد سعد الحربي التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بمناسبة الذكرى الرابعة للبيعة وتوليه مقاليد الحكم في البلاد, سائلاً الله تعالى أن يديم على بلادنا أمنها ورخاءها.وأكد في تصريح لوكالة الأنباء السعودية ، أن هذه المناسبة العزيزة تأتي وقد تحققت لبلادنا الغالية والشعب السعودي الأصيل نقلة كبيرة في مجمل مناحي الحياة, كما عزّزت من مكانة المملكة ودورها الريادي على مختلف الأصعدة إقليمياً ودولياً - بفضل الله - ثم بالسياسة الرصينة والحكمة البالغة لقيادتنا الرشيدة التي حرصت كذلك على تطوير مختلف القطاعات واستمرار عجلة التنمية في شتى المجالات لتحقيق نهضة شاملة تستهدف خير ورخاء أبناء الوطن.ودعا الحربي المولى القدير، أن يحفظ على بلادنا أمنها واستقرارها تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - وأن يجزيه خير الجزاء نظير جهوده لخير الوطن وخدمة الإسلام والمسلمين في أرجاء المعمورة.// انتهى //16:34ت م0134

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