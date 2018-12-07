شكرا لقرائتكم السفارة في ماليزيا تحذر من ارتداء ملابس المتظاهرين أو الاختلاط بهم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

جدة - خالد شويل - مظاهرات أمام السفارة الأمريكية في ماليزيا - أرشيفية



متابعات الخليج 365 - واس

حذرت سفارة المملكة في كوالالمبور جميع الموظفين والمواطنين والمقيمين السعوديين من الاقتراب من أماكن تجمع المتظاهرات التي ستنطلق غدًا.

كما حذرت السفارة من محاولة الاختلاط بالمتظاهرين أو الاقتراب منهم وعدم ارتداء الملابس المميزة للمتظاهرين وتفادي التوجه إلى الطرق التي سيتم إغلاقها من قبل الحكومة الماليزية اعتباراً من الساعة السادسة من صباح الغد.

كما دعت السفارة الجميع إلى توخي الحيطة والحذر و التقليل من الأنشطة الخارجية.

وتتوقع السلطات في ماليزيا قيام مظاهرة بسبب معاهدة التمييز العنصري في منطقة ساحة الاستقلال، غدًا السبت.

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