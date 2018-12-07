شكرا لقرائتكم 49 طنًا من المساعدات على متن 7 شاحنات عبرت منفذ الوديعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - عبرت منفذ الوديعة الحدودي أمس, 7 شاحنات مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تحمل 49 طناً من المساعدات اللإيوائية (خيام ، بسط ، بطانيات) متوجهة إلى محافظة مأرب .

وتأتي هذه المساعدات ضمن المشاريع الإغاثية والإنسانية التي يقدمها المركز لأرجاء اليمن كافة.

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