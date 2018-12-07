شكرا لقرائتكم ثالث أكبر مستهلك للنفط يوجه رسالة إلى أوبك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - عبر وزير النفط الهندي دارميندرا برادان عن أمله في أن تأخذ منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك مصالح المستهلكين في الحسبان قبل أن تقرر خفض إنتاج النفط الخام.

واستأنفت أوبك المناقشات بفيينا في نحو الساعة 09:00 بتوقيت جرينتش، قبل اجتماع مع المنتجين من خارج المنظمة بقيادة روسيا يُعقد في وقت لاحق اليوم الجمعة.

وكان وزير الطاقة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح أكد أمس أن تخفيض الإنتاج بحوالي مليون برميل يوميًا سيكون مناسبًا للاتفاق حوله مع أعضاء أوبك.

كانت أوبك توصلت إلى اتفاق أولي على خفض إنتاج النفط يوم الخميس لكنها تنتظر تعهدا من روسيا وعدد من الدول غير الأعضاء في المنظمة قبل البت في الأحجام الدقيقة للخفض الهادف إلى ضبط أسعار الخام.

يذكر أن الهند هي ثالث دولة مستهلكة للنفط في العالم بعد الولايات المتحدة والصين.

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