شكرا لقرائتكم خبر عن عبور مساعدات تزن 119 طنًا مقدمة من «سلمان للإغاثة» منفذ الوديعة تستهدف محافظات لحج وشبوة ومأرب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (الوديعة)

عبرت منفذ الوديعة الحدودي أمس (الخميس), مساعدات إغاثية تشتمل 25 طنًا و200 كيلو غرام من التمور مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تستهدف محافظة لحج.

كما عبرت أيضاً مساعدات تشتمل سلال غذائية تزن 45 طنًا و 880 كيلو غرام، تستهدف محافظة شبوة، بالإضافة إلى عبور 7 شاحنات مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تحمل 49 طناً من المساعدات اللإيوائية (خيام، بسط، بطانيات) متوجهة إلى محافظة مأرب.

وتأتي المساعدات ضمن المشاريع الاغاثية والإنسانية التي يقدمها المركز لكافة المحافظات اليمنية دون استثناء.