شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة المملكة في ماليزيا تنصح بعدم التوجه للطرقات التي تشهد مظاهرات غداً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (النشر الإلكتروني) حذرت سفارة المملكة العربية

حذرت سفارة المملكة العربية السعودية في كوالالمبور جميع الموظفين والمواطنين والمقيمين السعوديين من الاقتراب من أماكن تجمع المتظاهرين أو محاولة الاختلاط بهم او الاقتراب منهم وعدم ارتداء الملابس المميزة للمتظاهرين وتفادي التوجه إلى الطرق التي سيتم إغلاقها من قبل الحكومة الماليزية اعتباراً من الساعة السادسة من صباح غد (السبت) تحسباً لقيام مظاهرة بسبب معاهدة التمييز العنصري في منطقة ساحة الاستقلال، كما ترجو السفارة من الجميع توخي الحيطة والحذر و التقليل من الأنشطة الخارجية.

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