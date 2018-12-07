شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير خالد الفيصل يستقبل مدير الجوازات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل ، في مقر الإمارة بجدة، مدير جوازات المنطقة المعين حديثاً العميد عابد الحارثي. وهنأ الأمير خالد الفيصل ، العميد الحارثي بمناسبة تعيينه متمنياً له التوفيق في المهام الموكلة إليه، كما استعرض سموه الخطط المستقبلية لجوازات المنطقة. من جهته عبّر العميد الحارثي عن شكره وتقديره لأمير منطقة مكة المكرمة مؤكداً أن كلمات سموه ستكون حافزاً له لبذل المزيد من الجهود بما يحقق التطلعات.



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