شكرا لقرائتكم خبر عن مدير هيئة مكة يطالب بإيجاد حلول نوعية لمعالجة المخالفات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الدهاس (مكة المكرمة)al-

طالب مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة الشيخ فؤاد بن سعود العمري الأعضاء الميدانيين بالتواصل في الميدان مع الجهات ذات العلاقة والتنسيق معهم لمعالجة ما يظهر من مخالفات شرعية ونظامية.

وحث الشيخ العمري خلال لقائه برئيس وأعضاء فرع الهيئة بمحافظة الطائف الأعضاء على إيجاد الحلول النوعية في تغيير المنكر بالطرق والأساليب الموافقة للأدلة الشرعية والأنظمة المرعية، مشيرا إلى أن الهدف الأساسي من هذه الزيارة هو التواصي بالحق وتذكر ما أكرمنا الله به من نعمة الإسلام وسكنى هذه الأرض المباركة أرض الحرمين الشريفين المملكة العربية السعودية وأن جعلنا تحت ولاية شرعية تحكم شريعة الله وفق ما جاء في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.

وأكد خلال اللقاء أن من مقاصد الشريعة العليا القيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفق مراد الشارع الحكيم، مبينا حرص القيادة الحكيمة على إقامة شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ودعمها بكافة الإمكانات البشرية والمادية والتقنية.

وأشاد الشيخ العمري بما يلقاه فرع الهيئة من دعم مستمر من مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل ونائبه الأمير عبدالله بن بندر، للرقي بكفاءة العمل الميداني وتعزيزه لدى منسوبي الرئاسة وفق تطلعات قيادتنا الرشيدة.