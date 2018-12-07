شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الكامل يحل المجلس الاستشاري السابق.. وينشئ مجلسا جديدا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - سلمان السلمي (مكة المكرمة) أعلن محافظ الكامل عايد محمد المدرع القحطاني حل المجلس الاستشاري السابق بالمحافظة وإنشاء مجلس جديد بمسمى مجلس محافظة الكامل لخدمة المجتمع. ويتفرع من المجلس خمس لجان؛ هي اللجنة الإعلامية والاستشارية والخدمات ومتابعة المشاريع والثقافية والتطوعية، ويبلغ عدد أعضاءها 119 عضواً منهم سبع سيدات، ومدة التكليف ستة أشهر يتم خلالها تقييم عمل هذه اللجان وعمل هذه اللجان تطوعي لايترتب على التكليف بالعمل في هذه اللجان أي التزامات مالية.



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