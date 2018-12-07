شكرا لقرائتكم خبر عن صناعي الطائف يفتتح المعسكر الكشفي الدائم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد الزيادي (الطائف)

افتتح مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة فيصل بن عقيل كدسة المعسكر الكشفي الدائم بالمعهد الصناعي الثانوي بالطائف، كما دشّن فعاليات اليوم العالمي للتطوع بمشاركة مميزة من صحة الطائف ممثلة ببرنامج الإقلاع عن التدخين وإدارة الطوارىء، ومستشفى الأمير منصور بالمركز المتنقل للتبرع بالدم وهيئة الهلال الأحمر السعودي ومعرض وبرامج تعريفية بالمعهد ومبادرات شبابية، وسط حضور من أبناء محافظة الطائف.

وسجل في البرامج التعريفية أكثر من 250 شخصاً، كما أقيمت الدراسة الأولية للشارة الخشبية للكشافة، والتي شاركت بها جميع وحدات التدريب التقني والمهني بالمنطقة.