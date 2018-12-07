شكرا لقرائتكم رئيس هيئة الأركان في الجيش الأمريكي : لن نغير سياساتنا الدفاعية مع المملكة بسبب خاشقجي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أكد رئيس هيئة الأركان بالجيش الأميركي جوزيف دانفورد، أن وفاة الصحفي جمال خاشقجي لم ولن تؤثر على سياسات الولايات المتحدة الدفاعية مع السعودية أو التعاون بين الجيشين، مشيرًا إلى أنه لم يحدث أي تغيير في السياسات المعهودة على المستوى العسكري بين الولايات المتحدة والسعودية.

وأوضح دانفورد خلال مؤتمر لصحيفة واشنطن بوست الأميركية، أن المملكة لا تختلف عن أي دولة أخرى فيما يتعلق بالتعاون العسكري مع الولايات المتحدة”، مؤكدًا أن “التعاون العسكري يتم استنادًا للسياسات الدفاعية المقررة مسبقًا”.

وأشار إلى أن وفاة الصحفي خاشقجي في مقر القنصلية السعودية في مدينة إسطنبول، لم يؤثر على سير العلاقات التعاونية بين الجيشين”، مضيفًا: “لم يطرأ أي تغيير على سياساتنا العسكرية والدفاعية تجاه المملكة”.

ويأتي ذلك بمثابة رد صريح على محاولات الصحيفة الأميركية لإفساد العلاقات الوثيقة بين الولايات المتحدة والمملكة، وذلك في أعقاب وفاة خاشقجي.

وتبنت واشنطن بوست حملة ممنهجة للهجوم على المملكة، مستندة في ذلك إلى توجهات بعض كتابها السياسية، والتي تميل في معظم الأحيان نحو الديمقراطيين في الولايات المتحدة، وذلك بغرض تصدير أزمة سياسية على مستوى العلاقات الخارجية للرئيس الأميركي.

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