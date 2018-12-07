شكرا لقرائتكم وفد الشرعية: لا سلام دون إلقاء الحوثيين السلاح ومستعدون لفتح مطار صنعاء بشروط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أكد وفد الحكومة اليمنية، المشارك في مباحثات السلام في السويد اليوم الجمعة، أنه لا يمكن تحقيق السلام دون إلقاء الحوثيين لسلاحهم، لافتا إلى أن الحكومة مستعدة لفتح مطار صنعاء فورا وفق شروط معينة.

وتتواصل مباحثات السلام حول اليمن في السويد لليوم الثاني برعاية الأمم المتحدة، وبحضور وفدي الشرعية والانقلابيين.

وأضاف الوفد اليمني أنه يجب وضع ضوابط لمنع استغلال مطار صنعاء في الحرب. وأردف “لدينا وسائل لحسم ملف ميناء الحديدة إذا فشلت الجهود السلمية”.

وانطلقت الجلسة الافتتاحية للمحادثات اليمنية في السويد، الخميس، بحضور وفدي الحكومة اليمنية والحوثيين، وغريفيث، بالإضافة إلى وزيرة خارجية السويد، مارغو إليزابيث والستروم. واستهل المبعوث الأممي كلمته شاكراً دول السعودية والكويت وسلطنة عمان على جهودها لتحقيق هذا اللقاء كما أعرب عن أمله بالتوصل خلال الأيام القادمة إلى اتفاق لتخفيف معاناة اليمنيين، مضيفاً: “كل المشاكل لن تحل إلا بالإصغاء لكافة الأصوات اليمنية”.

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