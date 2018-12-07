شكرا لقرائتكم الأميرة موضي بنت خالد: ١٠٠ ساعة سنويًّا معدل التطوع لدى السعوديين والنساء بالمقدمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أكدت صاحبة السمو الملكي الأميرة موضي بنت خالد بن عبدالعزيز رئيسة مجلس إدارة جمعية تكاتف للعمل التطوعي بالرياض أن معدل ساعات التطوع سنوياً لدى المتطوعين السعوديين ١٠٠ ساعة، بحسب دراسة لمؤسسة الملك خالد.

ولفتت الدراسة إلى أن السعوديين يفضلون التطوع في مجالات الإغاثة، والخدمات الاجتماعية، والدعوة والإرشاد، والصحة.

وشددت سموها على حرص جمعية تكاتف على حفظ حقوق فئة المتطوعين، من خلال توضيح حقوقهم وواجباتهم،بقولها:” نعمل جاهدين على إبراز الدور التنموي والاقتصادي للتطوع من خلال مبادرة حساب المساهمة الاقتصادية للتطوع”.

جاء ذلك في كلمة ألقتها أمس الأول خلال احتفال تكاتف باليوم العالمي للتطوع تحت شعار “الأمن الفكري .. قوتنا” بالتعاون مع جامعة الفيصل والمركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية.

وقالت إن احتفال هذا العام يركز على إبراز دور المتطوعين في المساهمة في صمود مجتمعاتهم عند مواجهة الضغوط الاقتصادية والصدمات والكوارث الطبيعية، معتبرة التطوع الرابط وحلقة الوصل لجميع فئات المجتمع ،التي تجتمع تحت راية التطوع لخدمة الوطن وتمكين فئاته الأقل حظاٌ .

وتابعت:” وللنساء في المملكة الريادة في إنشاء الجمعيات الخيرية حيث سجلت الجمعيات النسائية كرقم واحد أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة في وزارة الشؤون الاجتماعية وقتها. ولهن أيضا نشاط بارز في الدعوة والإرشاد. ويتناسب ذلك مع تقرير الأمم المتحدة لحالة التطوع قي 2018 حيث تصل نسبة المرأة في التطوع غير الرسمي 60% .

من ناحيته أكد د.محمد آل هيازع مدير جامعة الفيصل حرص الجامعة على تنمية العمل التطوعي لدى طلابها وطالباتها من خلال أندية الطلاب وجمعياتهم التي ساهمت بالعديد من المبادرات والأنشطة التطوعية، وقال:”حرصاً من الجامعة على تعزيز الاعتدال والوسطية بين طلابها وطالباتها أنشأت نادي الأمن الفكري، والذي يقوم بدور مميز لتحصين الطلاب من الغلو والتطرف والانحرافات السلوكية”.

من جهته قال د.سامي الدامغ مدير عام المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية أن المركز يسعى لغرس ثقافة التطوع لدى أفراد المجتمع ورفع إجمالي المتطوعين في القطاع غير الربحي إلى مليون متطوع بحلول 2030م, مشيرا إلى أن المركز يدعم الأفكار والمشروعات والحلول الفعالة مع الجهات ذات العلاقة وتقديم الاستشارات العلمية والفنية للمؤسسات الاجتماعية.

وفي نهاية الحفل تم الإعلان عن إطلاق مجموعة الأمن الفكري “قوة” تحت مظلة جمعية تكاتف ويكون نادي الأمن الفكري بجامعة الفيصل مستشارا لها, كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين الجامعة وتكاتف, وتم تكريم المجموعات والمتميزين في مجال التطوع.

شاركنا بتعليقك

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.