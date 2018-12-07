شكرا لقرائتكم المعلمي يحلل صوت المملكة في الأمم المتحدة بين السياسة والثقافة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - بعد نجاح أدبي الأحساء في حملته الوطنية التي أطلقها في الأشهر الماضية تحت عنوان معا لحماية الوطن من رؤوس الفتن واستضاف فيها كوكبة من رموز الفكر والثقافة والأدب والإعلام ، هاهو يطلق حملته البرامجية الثقافية والأدبية والفكرية الثانية تحت عنوان أدبي الأحساء .. الوطن أولا .

ويستهل النادي باقة من البرامج الوطنية بمحاضرة قيمة يتحدث فيها السفير عبدالله بن يحيى المعلمي مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة ، ويسلط معاليه الضوء على صوت المملكة في الأمم المتحدة بين السياسة والثقافة إذا أصبحت المملكة بفضل الله تعالى ثم بحكمة وحنكة قيادتها وتلاحم وولاء شعبها صوتا مسموعا ومؤثرا في القرار العالمي ، فهي قائدة العالم الإسلامي والمؤتمنة على حماية وصيانة مقدسات المسلمين ، وهي قوة اقتصادية كبرى لها وزنها وتأثيرها في استقرار اقتصاديات العالم بأسره.

وتأتي هذه المحاضرة التي يديرها الإعلامي الكبير سبأ باهبري تأكيدا لدور أدبي الأحساء في التماهي مع قضايا الوطن ومنجزاته المصيرية والحضارية والثقافية والأدبية وفق محددات رؤية المملكة ٢٠٣٠

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