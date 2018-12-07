شكرا لقرائتكم فيديو وصور.. همتنا كجبل طويق وطموحنا فوق هام السحب .. #لنا_الأرض_والفضاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - مشاعر لا توصف بكلمات .. هكذا وصف المواطنون لحظة إطلاق القمرين الصناعيين سعودي سات 5 صباح اليوم ليؤكد السعوديون بالمملكة للعالم أن ” لنا الأرض والفضاء”.

واستذكر المواطنون كلمات ولي العهد التي قال فيها إن لدى الشعب السعودي همة تشبه جبل طويق مؤكدين أن هذا الإنجاز التاريخي ما كان ليحدث لولا اهتمام القيادة بهذا القطاع.

يذكر أنه تم إطلاق القمرين الصناعيين سعودي سات 5أ و “سعودي سات 5ب اليوم الجمعة 7 ديسمبر 2018م عند الساعة 12:12 ظهراً بتوقيت بكين على متن الصاروخ الصيني Long March 2D من قاعدة جيوغوان بجمهورية الصين الشعبية.

شارك في العملية أكثر من 120 شابا وفتاة من المملكة من المتخصصين في مجال تقنية الأقمار الصناعية.

ويبلغ وزن كل قمر من القمرين 450 كجم ويدور القمران في مدارين على ارتفاع 540 كم من سطح الأرض.

والمعروف أنه جرى تصنيع القمرين السعوديين واختبارهما بالكامل وفق المعايير العالمية في معامل ومختبرات مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية من خلال خبرات وكفاءات وطنية.

وبهذا ينضم سعودي سات 5 إلى الإنجازات التي حققتها المملكة في مجال الفضاء والأقمار الصناعية، حيث أطلقت المدينة 13 قمرا صناعياً، وشاركت في مهمة استكشاف القمر (شانجي 4) مع الجانب الصيني.

ويأتي إطلاق القمرين الصناعيين الجديدين تحقيقاً لرؤية المملكة 2030 الهادفة إلى توطين التقنيات الاستراتيجية في المملكة، وتعظيم المحتوى المحلي، وتمكين الشباب السعودي من الإلمام بالتقنيات المتقدمة في مجال تطوير وتصنيع الأقمار الصناعية.

كما يأتي هذا الإنجاز الوطني نتيجة للدعم الكبير الذي يحظى به قطاع البحث والتطوير في المملكة عامة ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بخاصة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله -.





شاركنا بتعليقك

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.