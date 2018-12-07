شكرا لقرائتكم صور.. ورشة تدريبية لأطفال جمعية المعوقين في يوم الإعاقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - تفعيلا للشراكة بين الجمعية السعودية للفنون التشكيلية “جسفت” بعسير، وجمعية الأطفال المعوقين، واحتفالاً باليوم العالمي للإعاقة، أشرفت جسفت عسير على ورشة فنية للرسم والتلوين لأطفال الجمعية بمقرهم في أبها.

وامتدت الورشة لأربعة أيام متالية من الساعة ٩ صباحاً وحتى ١٢ ظهراً بدأت يوم الاثنين الماضي إذ شارك في اليومين الأولين فنانو جسفت عسير، ومثلهم: معيض الهاجري، ومحمد مهدي، وسلطان عسيري، ووليد اليامي، وحزام الشهراني، وعلي مرزوق بينما شارك في اليومين الآخرين فنانات جسفت عسير، ومثلهن: زكية الزهري، ونورة الشهراني، وسلمى القحطاني، وعافية الفيفي، ويسرا القحطاني.

وتم تجهيز الورشة والإعداد لها من قبل الفنانة مها الزهراني عضوة جسفت عسير ومعلمة مادة التربية الفنية في جمعية المعوقين.

وذكر مدير جسفت عسير الدكتور علي مرزوق أن الورشة جاءت بناء على طلب من مدير مركز جمعية المعوقين بعسير عبد الله المحسني وتفعيلاً للشراكة بيننا وبين جمعية المعوقين، وتزامناً مع الاحتفال باليوم العالمي للإعاقة، فكانت هذه الورشة التي أشرف عليها نخبة مميزة من فناني جسفت عسير، استخدم فيها ألوان الأكريك على الكانفس وجاءت النتائج جيدة، مضيفاً بأن الجميل في الورشة هو إدخال السرور على هذه الفئة الغالية على قلوبنا.

من جانبه قال مدير مركز الجمعية بعسير عبدالله المحسني : سعداء اليوم جداً بالمخرجات الرائعة خلال هذه الورشة الفنية، وباكتشاف العديد من المواهب الفنية لدى الأطفال المعوقين ، والتي سنجني ثمارها عند تدشين المعرض التشكيلي. وأشار المحسني إلى أن فكرة المعرض المعلق هي الأولى من نوعها على مستوى المملكة ، حيث سيكون إضافة مميزة لفعاليات المنطقة.

من جهة أخرى قام مركز التأهيل الشامل بأبها يوم أمس احتفالاً بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة تحت رعاية مساعدة لمدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للإشراف الاجتماعي النسائي بعسير شيخة الحزام وبمشاركة طالبات ومعلمات مدرسة مجمع آل يعلا ومشاركة طالبات كلية طب الأسنان بجامعة الملك خالد.

كما شارك في تفعيل اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة مستشفى خميس مشيط للولادة والأطفال ومشاركة فرقة نجوم السعادة الترفيهية وحضور مديرات ومشرفات الأقسام النسائية لفروع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بعسير .

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