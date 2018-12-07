الان تتابع النيابة العامة: الاعتداء على الأشخاص بالضرب من الجرائم الكبيرة في هذه الحالة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365

أكدت النيابة العامة، في تغريدة لها عبر حسابها على “تويتر”، أن الاعتداء على الأشخاص بالضرب أو الجرح أو الإيذاء بأي وسيلة، إذا نتج عنها إصابة مدة الشفاء منها تزيد على خمسة عشر يوما، من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.

وقالت في تغريدتها: “الاعتداء عمدًا على ما دون النفس إذا نتج عنه زوال عضو أو تعطيل منفعة أو جزء منها أو إصابة مدة الشفاء منها تزيد على خمسة عشر يوما ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص”.