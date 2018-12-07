المملكة تُطلق بنجاح القمرين الصناعيين "سعودي سات 5أ" و"سعودي سات 5ب" للتصوير عالي الدقة

دبي - بواسطة محمد فارس © Sabq News قدمت بواسطة

© Sabq News قدمت بواسطة

رفع الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد؛ رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، التبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع –حفظهما الله– بمناسبة نجاح إطلاق القمرين الصناعيين "سعودي سات 5أ" و"سعودي سات 5ب" الذي تم في هذا اليوم الجمعة 7 ديسمبر 2018م عند الساعة 12:12 ظهراً بتوقيت بكين على متن الصاروخ الصيني (Long March 2D) من قاعدة جيوغوان بجمهورية الصين الشعبية.

وأوضح الأمير الدكتور تركي، أن تحقيق هذا الإنجاز تم بفضل الله، ثم برعاية ودعم وتوجيه خادم الحرمين الشريفين، ومتابعة وعناية من سمو ولي العهد، وتفاني منسوبي المدينة، ومساندة الجهات الحكومية، مؤكداً أن هذا الإنجاز يأتي استكمالاً لعديدٍ من الإنجازات التي تم تحقيقها في مجالات الفضاء والطيران انسجاماً مع رؤية المملكة 2030 .

ويأتي تحقيق هذا الانجاز كمحصلة للجهود التي بذلتها مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، على مدى سنوات في نقل وتوطين وتطوير عديد من التقنيات المتقدمة، ومنها تقنيات الأقمار الصناعية، وبناء الكوادر الوطنية القادرة على التعامل مع هذه التقنيات، وإنشاء البنى التحتية المتطورة، مما مكّن المدينة من تطوير وتصنيع القمرين الصناعيين "سعودي سات 5أ" و"سعودي سات 5ب" في معاملها بأيادٍ وطنية، حيث ستتم الاستفادة من هذين القمرين في تزويد الجهات الحكومية بالصور الفضائية عالية الدقة التي تضاهي مثيلاتها في الدول المتقدمة، وذلك لاستخدامها في شتى مجالات التنمية الوطنية.

وستتم إدارة وتشغيل هذين القمرين من محطة تحكم متطورة تقع في مقر مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالرياض.

يُذكر أن مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية سبق أن أطلقت 13 قمراً صناعياً سعودياً ما بين عامي 2000 و2017م، كما شاركت في تنفيذ تجارب علمية في الفضاء الخارجي بالتعاون مع وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" وجامعة ستانفورد من على متن القمر "سعودي سات 4" في عام 2014م، وكذلك شاركت في مهمة (تشانق اي 4)، بالتعاون مع وكالة الفضاء الصينية في عام 2018 لاستكشاف القمر.

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