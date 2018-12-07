شاهد .. البحث عن "طفلة وداي ثماء" بينبع يستمر لليوم الثامن

دبي - بواسطة محمد فارس © Sabq News قدمت بواسطة

مازالت عمليات بحث ومسح فرق الدفاع المدني مستمرة لليوم الثامن على التولى، في وادي ثماء بمركز تلعة نزا بينبع؛ للبحث عن الطفلة المفقودة داخل الوادي، وذلك بمشاركة الجهات المعنية والهيئة الملكية بينبع الصناعية والفرق التطوعية وعدد من الأهالي.

وكانت فرق البحث والمسح التي ضمّت فريق الكشافة التطوعي ومركز التدريب والقطاع الصحي ومتطوعين وبعض الشركات، قد كثّفت البحث عن الطفلة المفقودة التي تبلغ من العمر سبعة أشهر.

وقال المتحدث الإعلامي باسم الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنوّرة العقيد خالد مبارك الجهني: فرق الدفاع المدني شرعت في سحب المياه الراكدة بوساطة مواتير الشفط وبمساندة من الهيئة الملكية والبلدية وبعض الشركات؛ للتأكّد من المخلفات في تلك المستنقعات التي تشكل عائقاً كبيراً في عمليات البحث.

وأضاف "الجهني": فرق البحث والمسح بالدفاع المدني بحثت في مساحة أربعة كيلو مترات بعرض الوادي بوساطة فرق الانقاذ ووسائل البحث، وقامت فرق الغوّاصين بالبحث داخل المستنقعات المائية.

يُذكر أن إدارة الأمن الصناعي والسلامة بالهيئة الملكية بينبع قدّمت الإسناد لفرق الدفاع المدني بالمحافظة من خلال فرقتَي إنقاذ ووحدة إضاءة تتمركز في "قرية النباه ومركز ينبع النخل"، إضافة إلى تقديم الدعم والمساندة لقوات الدفاع المدني المرابطة في المواقع المحددة.

تأتي هذه المشاركة ضمن المشاركات العديدة للهيئة الملكية بينبع، في مثل هذه الأوقات وتقديم المساندة والدعم اللوجستي لكل القطاعات والجهات الحكومية الأمنية من منطلق المسؤولية الوطنية والاجتماعية التي تنتهجها الهيئة الملكية بينبع، وذلك تزامناً مع الحالة المطرية التي تشهدها المحافظة ومراكزها.

]]>