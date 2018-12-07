بالفيديو .. مشاهد لشلالات في جبل رضوى شرق ينبع

دبي - بواسطة محمد فارس © Sabq News قدمت بواسطة

تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر شلالات في جبل رضوى الشهير شرقي محافظة ينبع، بعد هطول الأمطار الغزيرة أخيراً على المحافظة وجميع مراكزها وقراها والمرتفعات الجبلية.

ويظهر المقطع شلالات من المياه تصب من أعالي جبل رضوى وتدفق المياه بغزارة.

وذكر موقع "ويكيبيديا"، أن جبل رضوى هو جبل يقع في شرق ينبع بمنطقة المدينة المنوّرة غربي السعودية ويحده من شمال الشرق مركز الفقعلي ويحده من شمال الغرب مركز رخو ويحده من جنوب الغرب مركز تلعة نزا، ويبلغ ارتفاعه 2170 متراً.

ويتميّز هذا الجبل بارتفاعه وجماله وشهرته على مر التاريخ وهو من الجبال الوعرة التي يصعب صعودها ويمكن رؤية مدينة ينبع كاملة من أعلى قمته، وتنمو فيه بعض النباتات البرية مثل "الهيل والزعتر البري والعرعر والبعيثران وغيرها".

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