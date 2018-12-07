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بحضور الأميرة ريما بنت طلال بن عبدالعزيز آل سعود، اختتمت فعاليات "انطلاقتي ٤" للتربية الخاصة، والتي أقيمت مؤخراً بمركز "حياة مول" التجاري بالرياض؛ حيث قامت بزيارة جميع أركان الجهات والمراكز المشاركة بالفعالية، والتي تتمحور حول تحقيق أهداف اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة ٢٠١٨.
وشكر مدير إدارة التربية الخاصة بـ"تعليم الرياض" عبدالرحيم آل شيخ، زيارة الأميرة ريما بنت طلال بن عبدالعزيز لهذه الفئة المهمة في المجتمع؛ داعياً الله لها بالتوفيق والسداد لما تقوم به في خدمة المجتمع؛ لا سيما تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة.
كما ثمّن مدير الفعالية ورئيس اللجان رائد الغفيلي، زيارةَ الأميرة ريما بنت طلال للفعالية، والتي تعتبر دعماً معنوياً وتحفيزاً للمتطوعين والمتطوعات في جميع اللجان.
وخلال برامج الفعاليات على مسرح "انطلاقتي ٤"، قدّمت العديد من المسابقات والجوائز والكلمات والندوات التعريفية والتثقيفية والمجتمعية؛ مما زاد أسر ذوي الإعاقة بالكثير من المعلومات المهمة والهادفة التعليمية والتدريبية.
وكرّمت اللجنة الإعلامية برئاسة الدكتور حزام الزهراني جميعَ الجهات الإعلامية التي رعت فعاليات #انطلاقتي٤_للتربية_الخاصة؛ مثمناً جهودهم الجبارة وعملهم الدؤوب لكل ما يخدم الوطن والمجتمع، ومواكباً للإعلام الجديد لتحقيق رؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠ الإعلامية وخدمتها لكل شرائح المجتمع.
بالصور: بحضور "ريما بنت طلال".. اختتام فعاليات "انطلاقتي 4" للتربية الخاصة "صور"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-07
بحضور الأميرة ريما بنت طلال بن عبدالعزيز آل سعود، اختتمت فعاليات "انطلاقتي ٤" للتربية الخاصة، والتي أقيمت مؤخراً بمركز "حياة مول" التجاري بالرياض؛ حيث قامت بزيارة جميع أركان الجهات والمراكز المشاركة بالفعالية، والتي تتمحور حول تحقيق أهداف اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة ٢٠١٨.
وشكر مدير إدارة التربية الخاصة بـ"تعليم الرياض" عبدالرحيم آل شيخ، زيارة الأميرة ريما بنت طلال بن عبدالعزيز لهذه الفئة المهمة في المجتمع؛ داعياً الله لها بالتوفيق والسداد لما تقوم به في خدمة المجتمع؛ لا سيما تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة.
كما ثمّن مدير الفعالية ورئيس اللجان رائد الغفيلي، زيارةَ الأميرة ريما بنت طلال للفعالية، والتي تعتبر دعماً معنوياً وتحفيزاً للمتطوعين والمتطوعات في جميع اللجان.
وخلال برامج الفعاليات على مسرح "انطلاقتي ٤"، قدّمت العديد من المسابقات والجوائز والكلمات والندوات التعريفية والتثقيفية والمجتمعية؛ مما زاد أسر ذوي الإعاقة بالكثير من المعلومات المهمة والهادفة التعليمية والتدريبية.
وكرّمت اللجنة الإعلامية برئاسة الدكتور حزام الزهراني جميعَ الجهات الإعلامية التي رعت فعاليات #انطلاقتي٤_للتربية_الخاصة؛ مثمناً جهودهم الجبارة وعملهم الدؤوب لكل ما يخدم الوطن والمجتمع، ومواكباً للإعلام الجديد لتحقيق رؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠ الإعلامية وخدمتها لكل شرائح المجتمع.
07 ديسمبر 2018 - 29 ربيع الأول 1440
02:42 PM
مسابقات وجوائز وندوات تثقيفية ومجتمعية.. و"الزهراني" يكرّم الجهات الإعلامية
بحضور الأميرة ريما بنت طلال بن عبدالعزيز آل سعود، اختتمت فعاليات "انطلاقتي ٤" للتربية الخاصة، والتي أقيمت مؤخراً بمركز "حياة مول" التجاري بالرياض؛ حيث قامت بزيارة جميع أركان الجهات والمراكز المشاركة بالفعالية، والتي تتمحور حول تحقيق أهداف اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة ٢٠١٨.
وشكر مدير إدارة التربية الخاصة بـ"تعليم الرياض" عبدالرحيم آل شيخ، زيارة الأميرة ريما بنت طلال بن عبدالعزيز لهذه الفئة المهمة في المجتمع؛ داعياً الله لها بالتوفيق والسداد لما تقوم به في خدمة المجتمع؛ لا سيما تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة.
كما ثمّن مدير الفعالية ورئيس اللجان رائد الغفيلي، زيارةَ الأميرة ريما بنت طلال للفعالية، والتي تعتبر دعماً معنوياً وتحفيزاً للمتطوعين والمتطوعات في جميع اللجان.
وخلال برامج الفعاليات على مسرح "انطلاقتي ٤"، قدّمت العديد من المسابقات والجوائز والكلمات والندوات التعريفية والتثقيفية والمجتمعية؛ مما زاد أسر ذوي الإعاقة بالكثير من المعلومات المهمة والهادفة التعليمية والتدريبية.
وكرّمت اللجنة الإعلامية برئاسة الدكتور حزام الزهراني جميعَ الجهات الإعلامية التي رعت فعاليات #انطلاقتي٤_للتربية_الخاصة؛ مثمناً جهودهم الجبارة وعملهم الدؤوب لكل ما يخدم الوطن والمجتمع، ومواكباً للإعلام الجديد لتحقيق رؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠ الإعلامية وخدمتها لكل شرائح المجتمع.
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المصدر : الخليج 365
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