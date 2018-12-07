"تخصصي الطائف" يعلن عن تنفيذ 70 مبادرة تطوعية

محمد بن مسعود - الدمام - 26 قسماً ومركزاً شاركوا في إحياء اليوم العالمي للتطوع

اختتم مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف، مساء أمس، مبادراته التطوعية ضمن فعاليات اليوم العالمي للتطوع.

ودشنت وزارة الصحة الفعاليات تحت شعار "#تطوعي_صحة2" من خلال تقديم ما يزيد عن 70 مبادرة على مدار يومي الأربعاء والخميس الماضيين.

وشارك في المبادرات منسوبو المستشفى من الكوادر الطبية والفنية والإدارية لدعم وتشجيع العمل التطوعي وخدمة المجتمع بما يعود على الوطن والمواطن بالنفع والفائدة وتحقيقا لرؤية 2030.

وتمثلت أبرز المبادرات في "البنك الصحي للوقت" والتي دشنها مساعد مدير صحة الطائف الدكتور فواز الزايدي وتعنى بخدمة المتطوعين وأسرهم والمجتمع وتقدم لهم خدمات ترقى لمستوى ما يهبونه للوطن من ساعات تطوعية هي رصيدهم بالبنك من خلال التسجيل على الرابط: https://kaash.my-free.website/

ونفذت مبادرات شاركت بها 19 إدارة وقسمًا بالمستشفى وسبعة مراكز رعاية صحية أولية بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة والقطاع التطوعي بالمحافظة.