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محمد بن مسعود - الدمام - فِرَق الدفاع المدني والإسعاف تباشر الحادث.. ونقل المصابين للمستشفى تباشر الجهات الأمنية والإسعافية بمحافظة العلا، في الوقت الراهن، حادثاً مرورياً وقع على طريق "الوجه- العلا". وبحسب المعلومات الأولية؛ فإن الحادث أسفر عن ١٣ إصابة، وفارق سبعةٌ من المصابين الحياة متأثرين بإصاباتهم. وذكرت مصادر أن بعض الحالات المصابة والمتوفاة كانت محتجزة قبل تحريرها بمعرفة رجال الدفاع المدني؛ فيما نُقل المصابون إلى مستشفى الأمير عبدالمحسن بالعلا، ولا يزال العمل جارياً على نقل المتوفين.

مصرع 7 وإصابة 6 آخرين في حادث مروري على طريق "الوجه- العلا" صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-07 تباشر الجهات الأمنية والإسعافية بمحافظة العلا، في الوقت الراهن، حادثاً مرورياً وقع على طريق "الوجه- العلا". وبحسب المعلومات الأولية؛ فإن الحادث أسفر عن ١٣ إصابة، وفارق سبعةٌ من المصابين الحياة متأثرين بإصاباتهم. وذكرت مصادر أن بعض الحالات المصابة والمتوفاة كانت محتجزة قبل تحريرها بمعرفة رجال الدفاع المدني؛ فيما نُقل المصابون إلى مستشفى الأمير عبدالمحسن بالعلا، ولا يزال العمل جارياً على نقل المتوفين. 07 ديسمبر 2018 - 29 ربيع الأول 1440 02:31 PM فِرَق الدفاع المدني والإسعاف تباشر الحادث.. ونقل المصابين للمستشفى فِرَق الدفاع المدني والإسعاف تباشر الحادث.. ونقل المصابين للمستشفى تباشر الجهات الأمنية والإسعافية بمحافظة العلا، في الوقت الراهن، حادثاً مرورياً وقع على طريق "الوجه- العلا". وبحسب المعلومات الأولية؛ فإن الحادث أسفر عن ١٣ إصابة، وفارق سبعةٌ من المصابين الحياة متأثرين بإصاباتهم. وذكرت مصادر أن بعض الحالات المصابة والمتوفاة كانت محتجزة قبل تحريرها بمعرفة رجال الدفاع المدني؛ فيما نُقل المصابون إلى مستشفى الأمير عبدالمحسن بالعلا، ولا يزال العمل جارياً على نقل المتوفين.

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المصدر : الخليج 365