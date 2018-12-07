"كدسة" يفتتح المعسكر الكشفي بالمعهد الصناعي الثانوي بالطائف

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افتتح مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرّمة فيصل بن عقيل كدسة؛ المعسكر الكشفي الدائم بالمعهد الصناعي الثانوي بالطائف.
ودشّن "كدسة"؛ فعاليات اليوم العالمي للتطوع، بمشاركة من "صحة الطائف" ممثلة في "برنامج الإقلاع عن التدخين وإدارة الطوارئ، ومستشفى الأمير منصور بالمركز المتنقل للتبرع بالدم، وهيئة الهلال الأحمر السعودي، ومعرض وبرامج تعريفية بالمعهد ومبادرات شبابية"، وسط حضور كبير لأبناء محافظة الطائف.
وسجل في البرامج التعريفية أكثر من ٢٥٠ شخصاً، وأقيمت الدراسة الأولية للشارة الخشبية للكشافة بمشاركة جميع وحدات التدريب التقني والمهني بالمنطقة.
وقال مدير المعهد الصناعي المهندس إبراهيم السفياني: المعهد يسعى سعياً حثيثاً ليكون رائداً في الأعمال التطوعية والاجتماعية وذلك بتسخير ما يملكه من كوادر بشرية ذات قدرات مهنية عالية حتى نحقق هدف رؤية المملكة ٢٠٣٠ بالوصول إلى مليون متطوع.
من جهته، أشاد "كدسة"؛ بمبادرات المعهد ومشاركاته الاجتماعية والتقنية على مستوى الوحدات التدريبية بالمنطقة.
"كدسة" يفتتح المعسكر الكشفي بالمعهد الصناعي الثانوي بالطائفصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-07
افتتح مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرّمة فيصل بن عقيل كدسة؛ المعسكر الكشفي الدائم بالمعهد الصناعي الثانوي بالطائف.
ودشّن "كدسة"؛ فعاليات اليوم العالمي للتطوع، بمشاركة من "صحة الطائف" ممثلة في "برنامج الإقلاع عن التدخين وإدارة الطوارئ، ومستشفى الأمير منصور بالمركز المتنقل للتبرع بالدم، وهيئة الهلال الأحمر السعودي، ومعرض وبرامج تعريفية بالمعهد ومبادرات شبابية"، وسط حضور كبير لأبناء محافظة الطائف.
وسجل في البرامج التعريفية أكثر من ٢٥٠ شخصاً، وأقيمت الدراسة الأولية للشارة الخشبية للكشافة بمشاركة جميع وحدات التدريب التقني والمهني بالمنطقة.
وقال مدير المعهد الصناعي المهندس إبراهيم السفياني: المعهد يسعى سعياً حثيثاً ليكون رائداً في الأعمال التطوعية والاجتماعية وذلك بتسخير ما يملكه من كوادر بشرية ذات قدرات مهنية عالية حتى نحقق هدف رؤية المملكة ٢٠٣٠ بالوصول إلى مليون متطوع.
من جهته، أشاد "كدسة"؛ بمبادرات المعهد ومشاركاته الاجتماعية والتقنية على مستوى الوحدات التدريبية بالمنطقة.
07 ديسمبر 2018 - 29 ربيع الأول 1440
01:58 PM
مدير التدريب التقني بمكة يدشّن فعاليات "اليوم العالمي للتطوع"
افتتح مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرّمة فيصل بن عقيل كدسة؛ المعسكر الكشفي الدائم بالمعهد الصناعي الثانوي بالطائف.
ودشّن "كدسة"؛ فعاليات اليوم العالمي للتطوع، بمشاركة من "صحة الطائف" ممثلة في "برنامج الإقلاع عن التدخين وإدارة الطوارئ، ومستشفى الأمير منصور بالمركز المتنقل للتبرع بالدم، وهيئة الهلال الأحمر السعودي، ومعرض وبرامج تعريفية بالمعهد ومبادرات شبابية"، وسط حضور كبير لأبناء محافظة الطائف.
وسجل في البرامج التعريفية أكثر من ٢٥٠ شخصاً، وأقيمت الدراسة الأولية للشارة الخشبية للكشافة بمشاركة جميع وحدات التدريب التقني والمهني بالمنطقة.
وقال مدير المعهد الصناعي المهندس إبراهيم السفياني: المعهد يسعى سعياً حثيثاً ليكون رائداً في الأعمال التطوعية والاجتماعية وذلك بتسخير ما يملكه من كوادر بشرية ذات قدرات مهنية عالية حتى نحقق هدف رؤية المملكة ٢٠٣٠ بالوصول إلى مليون متطوع.
من جهته، أشاد "كدسة"؛ بمبادرات المعهد ومشاركاته الاجتماعية والتقنية على مستوى الوحدات التدريبية بالمنطقة.
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المصدر : الخليج 365
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