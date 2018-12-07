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محمد بن مسعود - الدمام - الهجرة تشتهر بأنها جاذبة لرعاة الأغنام والإبل شهدت هجرة رغوة التي تبعد 140 كم جنوب مدينة رفحاء، هطول أمطار متفرقة خلال الأيام الماضية. وارتسمت مشاهد جمالية من خلال الاخضرار الذي امتزج مع الطبيعة الصحراوية. وجذبت هجرة رغوة وعدد من المواقع الربيعية التي تستهوي رعاة الأغنام والإبل، المصوّر عبدالعزيز خلاف؛ أحد مصوّري مدينة رفحاء، الذي التقط لصحيفة "الخليج 365" هذه الصور الحصرية.

"رغوة رفحاء" تتزيّن بالاخضرار بعد أيام ممطرة ظافر الشهري الخليج 365 2018-12-07 شهدت هجرة رغوة التي تبعد 140 كم جنوب مدينة رفحاء، هطول أمطار متفرقة خلال الأيام الماضية. وارتسمت مشاهد جمالية من خلال الاخضرار الذي امتزج مع الطبيعة الصحراوية. وجذبت هجرة رغوة وعدد من المواقع الربيعية التي تستهوي رعاة الأغنام والإبل، المصوّر عبدالعزيز خلاف؛ أحد مصوّري مدينة رفحاء، الذي التقط لصحيفة "الخليج 365" هذه الصور الحصرية. 07 ديسمبر 2018 - 29 ربيع الأول 1440 01:58 PM الهجرة تشتهر بأنها جاذبة لرعاة الأغنام والإبل الهجرة تشتهر بأنها جاذبة لرعاة الأغنام والإبل شهدت هجرة رغوة التي تبعد 140 كم جنوب مدينة رفحاء، هطول أمطار متفرقة خلال الأيام الماضية. وارتسمت مشاهد جمالية من خلال الاخضرار الذي امتزج مع الطبيعة الصحراوية. وجذبت هجرة رغوة وعدد من المواقع الربيعية التي تستهوي رعاة الأغنام والإبل، المصوّر عبدالعزيز خلاف؛ أحد مصوّري مدينة رفحاء، الذي التقط لصحيفة "الخليج 365" هذه الصور الحصرية.

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المصدر : الخليج 365