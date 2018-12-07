مصادر: تكليف مستشارين عالميين لإنهاء نزاع ديْن الملياردير "الصانع"

محمد بن مسعود - الدمام - البيع الراهن لأصول الشركة بالمزاد قد يعقّد المساعي الرامية للحل

كشفت مصادر مالية، أمس الخميس، أن مجموعة "سعد السعودية" ودائنيها اختاروا مستشارين، في محاولة للتوصل إلى اتفاق قد يسهم في إيجاد حل لأكبر وأطول نزاع دَيْن تشهده المملكة.

وذكرت وكالة "رويترز"، أن المجموعة كلّفت "أوركارد كوربرت ستراتيجي"، ومقرها لندن، بينما كلّف الدائنون "إي.واي"، وذلك في أحدث محاولة لإبرام اتفاق، ولكن قد يتسبّب البيع الراهن لأصول الشركة بالمزاد في تعقيده.

وستستخدم حصيلة المزادات، التي تشمل آلات وسيارات وعقارات، في سداد مستحقات الدائنين ومنهم "بنوك محلية وعالمية وعاملون في الشركة ودائنون تجاريون".

وبدأ مزاد لبيع أصول عقارية يملكها الملياردير "معن الصانع"؛ مالك المجموعة في الثاني من ديسمبر.

وبدأ تخلف "مجموعة سعد وشركة أحمد حمد القصيبي وإخوانه" عن السداد في عام 2009 في أكبر أزمة مالية، وبلغت قيمة الديون غير المسددة لبنوك محلية وعالمية نحو 22 مليار دولار.

وفي عام 2016، شكّلت الحكومة لجنة مشتركة من ثلاثة قضاة في المحكمة العامة في الخُبر لبدء عملية تصفية "مجموعة سعد".

وألقت السلطات القبض على "الصانع"، العام الماضي، الذي كان يوماً على قائمة "فوربس" لأغنى 100 شخص في العالم، بسبب عدم سداد ديون ترجع لعام 2009 عندما توقفت الشركة عن سداد مستحقات.