ذكرى البيعة / مدير الدفاع المدني بالشرقية في ذكرى البيعة استحضار لمسيرة قائد يستشرف مستقبل الوطن الواعد
الدمام 29 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 07 ديسمبر 2018 م واس
أكد مدير الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية اللواء راشد بن صالح المري،أن الوطن في ذكرى البيعة الرابعة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -،يستحضر مسيرة التنمية الوطنية والتخطيط لمستقبل واعد.
وبين في تصريح بهذه المناسبة أن المملكة شهدت في عهد خادم الحرمين الشريفين تطورات متسارعة حيث لم يألُ - أيده الله - منذ توليه مقاليد الحكم جهدا للمضي قدم بمسيرة الوطن نحو التقدم.
وقال اللواء المري :" إن هذه الذكرى الغالية على قلوبنا و تحل وطننا ينعم بالأمن والأمان والاستقرار والتقدم والازدهار بفضل الله ثم بفضل هذه القيادة الحكيمة وشعبها الوفي المتلاحم والمترابط مع قيادته ، مشيراً إلى أن بلادنا تشهد مرحلة اقتصادية مهمة تستوجب من أبناء هذا الوطن الوقوف مع قيادته لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 هذه الرؤية التي أضحت محل تقدير العالم لما تحمله من فكر اقتصادي عال وخطط مدروسة تخدم الوطن والمواطن وتعود بالنفع عليهم.
// انتهى //
14:28ت م
0092
شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى البيعة / مدير الدفاع المدني بالشرقية في ذكرى البيعة استحضار لمسيرة قائد يستشرف مستقبل الوطن الواعد على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة وكالة الانباء السعودية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي وكالة الانباء السعودية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .