سياسي / مؤسسة القدس الدولية تطالب المجتمع الدولي بتدارك الممارسات الإسرائيلية في القدس المحتلة
بيروت 29 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 07 ديسمبر 2018 م واس
طالبت مؤسسة القدس الدولية في بيروت، المجتمع الدولي بتدارك الممارسات العدوانية الإسرائيلية في القدس المحتلة.
وحذر مدير عام مؤسسة القدس الدولية ياسين حمود في تصريح له اليوم، من المحاولات الإسرائيلية المستمرة لتهجير الفلسطينيين من منازلهم وممتلكاتهم في القدس وتشويه معالمها العربية والإسلامية.
ووجه نداءًا عاجلًا إلى الفلسطينيين من أجل تعزيز وحدتهم وموقفهم لمواجهة المخاطر التي تهدد سكان القدس .
// انتهى //
14:22ت م
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